Эссе на тему наказание и преступление по обществознанию
Обществознание
Эссе на тему наказание и преступление по обществознанию
Ответ(ы):
Гость:
Эссе по обществознанию задание C9 Примеры (образцы) написания эссе на темы. Пример эссе на тему: Политическая партия - это союз людей, которые соединились для того, чтобы добиться нужных им всем законов. ( Ильин ).Ведь ничем не ограниченная свобода порождает преступность: если человек совершил преступление и не подвергся за это никакому наказанию, он будет считать, что ему все дозволенно и станет совершать все новые и новые преступления. А как писал великий римский государственный деятель Луций Анней Сенека: «Щадя преступников, вредят честным людям». Но для борьбы с нарушениями закона, государству необходимо не только ужесточать наказания и приводить их в исполнение, но и развивать правосознание у своих граждан.
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