Спиши речення , підкресли особові займенники. 1.Ой піду я понад лугом... 2.Ой зійди, ??ійди ти, зіронькр вечірняя. 3. Питається сон дрімоти: Де ж ми будемо ночувати?... 4. Щоб у вас і в нас все було гаразд! Щобви і ми щасліви ...
Українська мова
Спиши речення , підкресли особові займенники. 1.Ой піду я понад лугом... 2.Ой зійди, ??ійди ти, зіронькр вечірняя. 3. Питається сон дрімоти: Де ж ми будемо ночувати?... 4. Щоб у вас і в нас все було гаразд! Щобви і ми щасліви були! 5. Не хилися, явороньку, ще ж ти зелененький, не журися, козаченьку, це ж ти молоденький! 6. Як собі заспіваю двома голосам, один голос піде гаєм, а другий лісавим 2. Назви слова, в яких звуків більше, ніж букв, і слова, в якиз букв більше, ніж звуків.
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