Двое рабочих могут выполнить задание за 12 дней. Если сначала один из них сделает п??ловину всей работы, а потом остальное сделает другой, тт им потребуется 25 дней. За сколько дней каждый рабочий , работая один, может выполнит...

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Пусть производительность 1 рабочего х, а второго у. Зная, что вместе они сделают работу за 12 дней, а работая по очереди и выполнив по половине работы, им потребуется 25 дней, составим систему уравнений с двумя неизвестными: Производит. Работа. Время 1раб. Х. 1/2. 1/2у 2раб. У. 1/2. 1/2у Ответ: Один рабочий выполнит всю работу за 30 дней, а другой за 20 дней.