Составить короткий рассказ о феврале.Используй в нем слова "межа" "граница" "рубеж"

Литература
Составить короткий рассказ о феврале.Используй в нем слова "межа" "граница" "рубеж"
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