Решите систему уравнений способом алгебраического сложения 1) 2x-5y=-7 x-3y=-5 2) 2x-3y =1 3x+y=7 3) xy-3y=-40 xy+y=-80

Алгебра
Решите систему уравнений способом алгебраического сложения 1) 2x-5y=-7 x-3y=-5 2) 2x-3y =1 3x+y=7 3) xy-3y=-40 xy+y=-80
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Ответ(ы):
Гость:
1) 2х-5у=-7    6у+10-5у=-7 у=-17      у=-17    х= 3у+5      х= 3у+5       х= 3у+5   x=51
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