Решите систему уравнений способом алгебраического сложения 1) 2x-5y=-7 x-3y=-5 2) 2x-3y =1 3x+y=7 3) xy-3y=-40 xy+y=-80
Алгебра
Решите систему уравнений способом алгебраического сложения 1) 2x-5y=-7 x-3y=-5 2) 2x-3y =1 3x+y=7 3) xy-3y=-40 xy+y=-80
Ответ(ы):
Гость:
1) 2х-5у=-7 6у+10-5у=-7 у=-17 у=-17 х= 3у+5 х= 3у+5 х= 3у+5 x=51
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