Дана арифметическая прогрессия (an ). Найдите первый член прогрессии , разность, пятнадцатый член прогрессии и сумму первых 25 членов если a7=12 a11=22

Алгебра

Дана арифметическая прогрессия (an ). Найдите первый член прогрессии , разность, пятнадцатый член прогрессии и сумму первых 25 членов если a7=12 a11=22

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