С высоты h = 2м на стальную плиту свободно падает шарик массой m = 200г и подпрыгивает ??а высоту h1 = 0,5м. Определить импульс р, полученный плитой при ударе. По возможности с решением плз.

Физика
С высоты h = 2м на стальную плиту свободно падает шарик массой m = 200г и подпрыгивает ??а высоту h1 = 0,5м. Определить импульс р, полученный плитой при ударе. По возможности с решением плз.
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