Что такое имая прлогательное
Русский язык
Что такое имая прлогательное
Ответ(ы):
Гость:
Самостаятельная часть речи. Обозначает признак предмета и отвечает на вопрос какой? Чей?
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