Имеется несколько поросят одинокового веса и несколько одинакового веса ягнят. 3 ??оросёнка и 2 ягнёнка весят 22 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка 23 кг .найди вес одного поросёнка и одного ягнёнка?

Математика

Имеется несколько поросят одинокового веса и несколько одинакового веса ягнят. 3 ??оросёнка и 2 ягнёнка весят 22 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка 23 кг .найди вес одного поросёнка и одного ягнёнка?

Автор: Гость