Имеется несколько поросят одинокового веса и несколько одинакового веса ягнят. 3 ??оросёнка и 2 ягнёнка весят 22 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка 23 кг .найди вес одного поросёнка и одного ягнёнка?
Математика
Имеется несколько поросят одинокового веса и несколько одинакового веса ягнят. 3 ??оросёнка и 2 ягнёнка весят 22 кг,а 2 поросёнка и 3 ягнёнка 23 кг .найди вес одного поросёнка и одного ягнёнка?
Ответ(ы):
Гость:
3х+2у=22 2х+3у=23 5х+5у=45 х+у=9 х=4 у=5
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