Помогите пожалуйста!!!!)))) Почему в рассказе "Детство" Максима Горького у деда в се??ье возникали конфликты?
Литература
Помогите пожалуйста!!!!)))) Почему в рассказе "Детство" Максима Горького у деда в се??ье возникали конфликты?
Ответ(ы):
Гость:
Ну конфликты возникали из-за наследства, я думаю. Каждый из братьев хотел получить больше, чем другой.
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