Какие горы не расположены на территории России? 1) Кавказские горы 2) Алтай 3) Альпы 4) Уральские горы А 4. Какая равнина раскинулась к востоку от Уральских гор? 1) Восточно-Европейская 3) Среднесибирская 2) Амурско-Азиатс...

Биология

Какие горы не расположены на территории России? 1) Кавказские горы 2) Алтай 3) Альпы 4) Уральские горы А 4. Какая равнина раскинулась к востоку от Уральских гор? 1) Восточно-Европейская 3) Среднесибирская 2) Амурско-Азиатская 4) Западносибирская А 5. Когда началась Великая Отечественная Война? 1) 22 июня 1941 2)9 мая 1945 3)1 сентября 1939 4) Ноябрь 1942 А 6. Что делит Землю на Северное и Южное полушарие? 1) Экватор 2) индийский океан 3) меридиан 4) параллели А 7. Что можно определить с помощью компаса? 1) Направление ветра 3)Температуру воды 2) температуру воздуха 4) стороны горизонта А 8. Зона степей расположена между… 1) Зона лесов и зоной пустынь 2) Зоной тундры и зоной лесов 3) Ледяной пустыней и тайгой 4) Зоной лесов и зоной лесотундры А 9. В каком городе был открыт первый музей России – Кунсткамера? 1) В Москве 2) в Санкт- Петербурге 3) во Владимире 4) в Ярославле Часть В Часть В включает три задания (В1-В3), каждое требует вашего полного развёрнутого ответа в произвольной форме. В 1. Напиши, какими могут быть последствия разлива нефти на реке, море. В 2. Почему торф и каменный уголь называют «родными братьями»? В 3. Объясни, какой материк описан в тексте и почему, описанное в тексте, является действительностью? Многие реки на карте этого материка отмечены голубыми штрихами. Здесь много животных и растений, которые не встречаются больше нигде. Природа здесь пострадала меньше всего от деятельности человека…

Автор: Гость