1.В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете? 2.В пакете 561 г орехов. Фундука в 6 раз меньше, чем арахиса и на 50...
Математика
1.В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете? 2.В пакете 561 г орехов. Фундука в 6 раз меньше, чем арахиса и на 50 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете? 3.В пакете 342 г смеси орехов. Фундука в 5 раз меньше, чем арахиса и на 50 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете.
Ответ(ы):
Гость:
X-фундук 2x-арахис X-20-миндаль X+2x+x-20=280 4x-20=280 4xl=300 X=300:4 X=75
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