1.В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете? 2.В пакете 561 г орехов. Фундука в 6 раз меньше, чем арахиса и на 50...

Математика

1.В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете? 2.В пакете 561 г орехов. Фундука в 6 раз меньше, чем арахиса и на 50 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете? 3.В пакете 342 г смеси орехов. Фундука в 5 раз меньше, чем арахиса и на 50 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете.

Автор: Гость