Как узнать площадь пятиугольника 3см. 5см. 7см. 8см. и 4см. задание со звездочкой уже 3 часа сижу помогите плиззз!!!!!!!

Гость: Гость:

Внимательно прочитайте условие поставленной задачи. Руководствуясь им, нарисуйте на листе бумаги предполагаемый пятиугольник. 2)Обозначьте длину каждой из его сторон. 3)Проведите в пятиугольнике две диагонали. Обозначьте длину каждой диагонали. 4)Обратите внимание на то, что получилось в результате проведения диагоналей, и вы увидите, что они разбивают пятиугольник на три различных между собой треугольника. 5)Из вершины каждого треугольника проведите высоту к его основанию. 6)Измерьте длину высоты опущенной на основание для каждого треугольника. 7)Определите площади всех трех треугольников по формуле, приведенной ниже: S = ½ × H × a, где S – вычисляемая площадь треугольника; H – высота каждого треугольника; a – длина основания треугольника.½длина основания треугольника 8)Вычислите площадь пятиугольника, сложив площади этих трех треугольников.