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Перевести 800 в метры и дациметры и в сантиметры
Математика
Перевести 800 в метры и дациметры и в сантиметры
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Ответ(ы):
Гость:
800см-8м,800см-80 дм.
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