Какая начальная форма у слова клеют?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Пожалуйста скажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Какая начальная форма у слова клеют?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Пожалуйста скажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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