Какую роль имеют землеройные животные в улучшении почвы?????
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Какую роль имеют землеройные животные в улучшении почвы?????
Ответ(ы):
Гость:
Рыхлят почву, обогащают ее кислородом, уничтожают подземных вредителей
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