5 слов с корнями раст рос из орфографического словаря
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5 слов с корнями раст рос из орфографического словаря
Ответ(ы):
Гость:
РАСТИ, ВОЗРАСТ,ВЫРАСТИТЬ, ПОДРАСТАЮЩИЙ, НАРАСТАНИЕ ЗАРОСЛИ, ВЫРОС, ВОДОРОСЛИ, ПОРОСЛЬ,
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