Расскажите о современном населении Южной Америки
География
Расскажите о современном населении Южной Америки
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В науке существует несколько гипотез заселения материка. Южная Америка –родина древних цивилизаций. Первыми, кто возвёл на американской земле величественные дворцы и храмы, создал сложную и удивительную культуру, были не ацтеки, не инки, и не майя. Более 3 тыс. лет назад на территории Мексики процветали города ольмеков. Они, по предположениям учёных, и являются предками первых майя. Почти 2тыс. лет назад майя изобрели иероглифическую письменность, они известны как замечательные астрономы. Первые люди попали в Анды через Панамский перешеек, земледелия они не знали, поэтому они в основном занимались собирательством, охотой и рыболовством. Спустя много лет они окультурили дикую кукурузу, начали изготовлять посуду, одомашнили гуанако – близких родственников верблюдов. Задолго до появления знаменитой империи инков на склонах перуанских Анд существовали могучие государства – Чавин, Паракас, Мочика. Центр государства Чавин находился в 462 км от Лимы на высоте 3180 м над уровнем моря. Путь развития инков можно проследить только с 1438 года. До испанского завоевания правитель инков Пачакутек превратил своё государство в огромную могущественную империю, которая простиралась на 5000 км от юга современной Колумбии до севера Чили и Аргентины. Свою страну они называли Тауантинсуйа (Четыре стороны света) , полагая что все ещё не завоёванные земли со временем подчинятся им. Аймара – умелые ткачи и строители тростниковых лодок – плели для своих селений на озере Титикака плавучие острова из тростника-тотора. Индейцы оказали испанским и португальским завоевателям отчаянное сопротивление, но были побеждены и подвергнуты безжалостному уничтожению. Коренное население до настоящего времени сохранилось только в самых труднодоступных районах материка – в амазонской сельве (народы бороро, гуахибо, ботокуды) , на севере Тихоокеанских экваториальных лесов ( чоко, эмбера) и в горных “медвежьих углах” (мотилоны, араваки, яганы) . Конкистадоры во главе с Франсиско Писарро за 10 лет полностью овладела Центральными Андами, заставив индейцев работать на себя. Почти вся Южная Америка была разделена между Испанией и Португалией. По Тордесильясскому договору 1494 г. к Португалии отошла только северо- восточная оконечность Южной Америки, а к Испании - все остальные земли. Местный народ вёл освободительную борьбу против колониальной зависимости. Симон Боливар возглавил армию повстанцев и освободил Венесуэлу, Перу и др. страны от испанских колонизаторов. Поэтому одна из освобождённых территорий была названа Боливией. В настоящее время в Южной Америке живут представители всех трёх рас человечества. Среди населения материка шло смешение рас, языков, традиций, нравов. Состав населения приобрёл чрезвычайную сложность.
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