Качественная реакция на Ba
Химия
Качественная реакция на Ba
Ответ(ы):
Гость:
Ва+SO4=BaSO4( белый осадок)
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