Помогите пожалуйста очень срочно!! написать свое мнение о шекспире на английском ??зыке буквально 2-3 предложения

Английский язык

Помогите пожалуйста очень срочно!! написать свое мнение о шекспире на английском ??зыке буквально 2-3 предложения

Автор: Гость