Допоможіть з відповіддю , будь ласка!!! Рух тіла задано рівнянням х=20-15t + 0,4t2 (x в м, t в с). Початкова координата тіла на осі Ox дорівнює: А) 15м Б) 20м В) -15м Г) -20м

Физика

Допоможіть з відповіддю , будь ласка!!! Рух тіла задано рівнянням х=20-15t + 0,4t2 (x в м, t в с). Початкова координата тіла на осі Ox дорівнює: А) 15м Б) 20м В) -15м Г) -20м

Автор: Гость