Решите неравенство,алгебра,10 класс,показательные неравенства,примеры а,б,в,г

Алгебра
Решите неравенство,алгебра,10 класс,показательные неравенства,примеры а,б,в,г
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Гость:
Щас решу, скину 5 минут, окей?
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