Улизнуть - какое проверочное слово для данного глагола?

Русский язык
Улизнуть - какое проверочное слово для данного глагола?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лизнуть,лижит, полижет
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