Улизнуть - какое проверочное слово для данного глагола?
Русский язык
Улизнуть - какое проверочное слово для данного глагола?
Ответ(ы):
Гость:
Лизнуть,лижит, полижет
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