× В квадрате минус икс плюс 3,5 равно 0
Алгебра
× В квадрате минус икс плюс 3,5 равно 0
Ответ(ы):
Гость:
........х2-х+3,5=х+3,5....
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