× В квадрате минус икс плюс 3,5 равно 0

Алгебра
× В квадрате минус икс плюс 3,5 равно 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
........х2-х+3,5=х+3,5....
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
СРОЧНО, ПОМОГИТЕ найдите перегрузку, испытаемую космонавтом, который находится ?? ракете, поднимающейся вертикально вверх с ускорением а=3g
Ответить
Русский язык
Какая часть речи слово "оторвавшимся " ???
Ответить
Русский язык
Что такое имая прлогательное
Ответить
Алгебра
Расстояние от посёлка до станции автобус проходит за 3 часа, а автомобиль - за 2 час??. Чему равно расстояние от посёлка до станции, если скорость ...
Ответить
Другие предметы
Синонимый к слову повозка
Ответить