СРОЧНО, ПОМОГИТЕ найдите перегрузку, испытаемую космонавтом, который находится ?? ракете, поднимающейся вертикально вверх с ускорением а=3g

Физика
СРОЧНО, ПОМОГИТЕ найдите перегрузку, испытаемую космонавтом, который находится ?? ракете, поднимающейся вертикально вверх с ускорением а=3g
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ-4g!
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