СРОЧНО, ПОМОГИТЕ найдите перегрузку, испытаемую космонавтом, который находится ?? ракете, поднимающейся вертикально вверх с ускорением а=3g

Физика

СРОЧНО, ПОМОГИТЕ найдите перегрузку, испытаемую космонавтом, который находится ?? ракете, поднимающейся вертикально вверх с ускорением а=3g

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