Правило левой рукии , неужели никто не понимает? Вложения!

Гость: Гость:

1)Вправо 2)Вправо 3)Направление силы-на нас(нам в морду) 4)Влево 5)Ток идет на нас 6)Магнитное поле-в листок 7)Сверху северный снизу южный 8)Сила не действует ибо паралельно магнитному полю