Правило левой рукии , неужели никто не понимает? Вложения!
Физика
Правило левой рукии , неужели никто не понимает? Вложения!
Ответ(ы):
Гость:
1)Вправо 2)Вправо 3)Направление силы-на нас(нам в морду) 4)Влево 5)Ток идет на нас 6)Магнитное поле-в листок 7)Сверху северный снизу южный 8)Сила не действует ибо паралельно магнитному полю
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