РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА СОЛОМЕННАЯ

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РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА СОЛОМЕННАЯ
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Солом- корень Енн - суффикс Ая - окончание )
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