РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА СОЛОМЕННАЯ
Русский язык
РАЗБОР ПО СОСТАВУ СЛОВА СОЛОМЕННАЯ
Ответ(ы):
Гость:
Солом- корень Енн - суффикс Ая - окончание )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Дана арифметическая прогрессия (an ). Найдите первый член прогрессии , разность, пятнадцатый член прогрессии и сумму первых 25 членов если a7=12 a1...
Математика
Серёжа поймал 15 рыб,толя-10.среди всех рыб было 13 карасей,остальные-окуни.сколько о??уней поймали мальчики?решит с 2 способами.
Литература