Синтаксический разбор, построить схему В ноябре снег покрыл землю, и наступила н??стоящая зима.
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Синтаксический разбор, построить схему В ноябре снег покрыл землю, и наступила н??стоящая зима.
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Гость:
Пожалуйста) Схемка в файле.
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