"при каких условиях механическую работу можно вычислить по формуле A=F*D"
Физика
"при каких условиях механическую работу можно вычислить по формуле A=F*D"
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