В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?
Математика
В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?
Ответ(ы):
Гость:
Пусть фундука х гр, тогда арахиса х/2, а миндаля х+20.Составим уравнение х+х/2+х+20=280 х+х/2+х=260 (2х+х+2х)/2=260 5х=130 х=26гр-фундука 26/2=13 арахиса и 26+20=46 миндаля))
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