В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?

Математика

В пакете 280 г орехов состоящие из миндаля фундука и арахиса. Фундука в 2 раза меньше, чем арахиса и на 20 г больше, чем миндаля. Сколько фундука в пакете?

Автор: Гость