Чему равен период колебаний математического маятника длина нити которого равна 0,634м ?
Физика
Чему равен период колебаний математического маятника длина нити которого равна 0,634м ?
Ответ(ы):
Гость:
T = 2π√L / g L - длина нити ( 0,634 м ) g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг ) π - число пи ( 3,14 ) T = 2 * 3,14 * √0,634 / 10 = 6,28 * √ 0,0634 = 6,28 * 0,25 = 1,57 с
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