Все 5-буквенные слова, составленные из букв А,Е,И,У, записаны в алфавитном порядке. ??от начало списка: 1. ААААА 2. ААААЕ 3. ААААИ 4. ААААУ 5. АААЕА ..... Запишите слово, которое стоит на 199-м месте от начала списка. С ...
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Все 5-буквенные слова, составленные из букв А,Е,И,У, записаны в алфавитном порядке. ??от начало списка: 1. ААААА 2. ААААЕ 3. ААААИ 4. ААААУ 5. АААЕА ..... Запишите слово, которое стоит на 199-м месте от начала списка. С решением, пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ УАЕИ Обрати внимание. что если вместо букв А,Е,И,У поставить цифры 1,2,3.4, получится число в 4-ричной системе счисления. Задача состоит в том. чтобы найти представление искомого числа в четверичной системе счисления. Только надо помнить о том. что на 199 месте стоит число 198, т.к. на первом месте стоит число 0. Переведем 198 в четверичную. Это делается делением уголком на 4. Получим число 3012. Представим это число нашими буквами. УАЕИ
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