Исходя из бромбензола и других необходимых реагентов,получите пропилбензол и метилбензол
Химия
Исходя из бромбензола и других необходимых реагентов,получите пропилбензол и метилбензол
Ответ(ы):
Гость:
бромбензол + 2Na + СH3Br = метилбензол бромбензол + 2Na + С3Н7Br = пропилбензол для школы пойдет
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