Что случилось с блохой в произведении "Левша"???
Литература
Что случилось с блохой в произведении "Левша"???
Ответ(ы):
Гость:
Блоху купил государь за 1000 000 000 и брилиантовый орешек где она лежала,когда государь умер,она перешла по наследству королю,он не знал ,что с ней делать,к нему пришёл Платов и рассказал как все было,потом он сказал чтобы тульские мастера превзошли работу аглицких и тульские мастера подковали стальную блоху
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