ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СИНТАКСИЧЕСКИЙ разбор предложения :они живут на другом конц?? деревни. заранее спс

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СИНТАКСИЧЕСКИЙ разбор предложения :они живут на другом конц?? деревни. заранее спс

Автор: Гость