ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СИНТАКСИЧЕСКИЙ разбор предложения :они живут на другом конц?? деревни. заранее спс

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ПОМОГИТЕ СРОЧНО НАДО СИНТАКСИЧЕСКИЙ разбор предложения :они живут на другом конц?? деревни. заранее спс
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Повествовательное , невосклицательное , простое , двусоставное , не осложнено
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