Какие народы придумали шахматы и цифры, которыми мы называем арабскими
История
Какие народы придумали шахматы и цифры, которыми мы называем арабскими
Ответ(ы):
Гость:
Древние индийцы придумали шахматы и цифры. Арабы взяли их идею цифр и сделали такими, как сейчас. В шахматах есть фигура "слон". Много слонов обитает в Индии и в честь них назвали фигуру.
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