Смотрим на зимний лес любуемся.вот елка запахнула свою белую шубу.а за ней движется рыцарь в снежных доспехах.сколько сказочных фигур увидишь в лесу.а вы кого-нибудь видели. найди в тексте глаголы с личным окончанием.выпиши их...
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Смотрим на зимний лес любуемся.вот елка запахнула свою белую шубу.а за ней движется рыцарь в снежных доспехах.сколько сказочных фигур увидишь в лесу.а вы кого-нибудь видели. найди в тексте глаголы с личным окончанием.выпиши их в столбик выбирая буквы.определи спряжение .укажи род число лицо каждой формы.в каком времени находятся другие глаголы выдели часть слов в которых они находятся.рядом назови признаки каждого слова как часть речи. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!СРОЧНО!!!
Ответ(ы):
Гость:
Возможно: Смотрим-2спряжение,мн ч,3л Запахнула-1спряжение,ед ч,3л ж р Увидишь-2спряжение,ед ч,2л Видели-2спряжение,мн ч,3л
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