Помогите решить сложную задачу по физике, если можно с подробным решением.

Физика
Помогите решить сложную задачу по физике, если можно с подробным решением.
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