Решите уравнения (х+119):5=31
Математика
Решите уравнения (х+119):5=31
Ответ(ы):
Гость:
Х+119=31*5 х+119=155 х=155-119 х=36 --------- (36+119)÷5=31 31=31
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