Помммолооогггиитее мне ппппоооожжалуйсттта

Математика
Помммолооогггиитее мне ппппоооожжалуйсттта
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Ответ(ы):
Гость:
2) (х-1 9/17)+2 14/17=5 5/17    х-26/17+48/17=90/17    х=(90-22)/17    х=68/17    х=4 номер 789 m>34/6=5 4/6 m=6 - наименьшее натуральное число 421/16<m 26 5/16<m  m=27 - наименьшее натуральное число
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