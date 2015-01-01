Помммолооогггиитее мне ппппоооожжалуйсттта
Математика
Помммолооогггиитее мне ппппоооожжалуйсттта
Ответ(ы):
Гость:
2) (х-1 9/17)+2 14/17=5 5/17 х-26/17+48/17=90/17 х=(90-22)/17 х=68/17 х=4 номер 789 m>34/6=5 4/6 m=6 - наименьшее натуральное число 421/16<m 26 5/16<m m=27 - наименьшее натуральное число
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