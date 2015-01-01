(х+6)^2=(15-х)^2 решите уравнение
Алгебра
(х+6)^2=(15-х)^2 решите уравнение
Ответ(ы):
Гость:
Х^2 + 12х + 36 = 225 - 30х + х^2 12х + 30х = 225 - 36 42х = 189 х = 4,5
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