3 - 4 предложения в разговорной речи со словом снежинка помогите !!!!

Гость: Гость:

" Смотри,какие большие снежинки падают ! " " А мы на каждый Новый Год вырезаем из салфеток снежинки ! " " Вы знаете,что нет ни одной одинаковой снежинки ? " " В детском саду ,на Новый Год у меня был костюм Снежинки ".