3 - 4 предложения в разговорной речи со словом снежинка помогите !!!!
Русский язык
3 - 4 предложения в разговорной речи со словом снежинка помогите !!!!
Ответ(ы):
Гость:
" Смотри,какие большие снежинки падают ! " " А мы на каждый Новый Год вырезаем из салфеток снежинки ! " " Вы знаете,что нет ни одной одинаковой снежинки ? " " В детском саду ,на Новый Год у меня был костюм Снежинки ".
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