Выберите правильный ответ: Если известны масса тела и его объём, можно ли опреде??ить плотность тела? А) нет, необходимо знать вещество, из которого оно состоит Б) нет, необходимо знать ещё скорость движения тела В) да, д...

Физика

Выберите правильный ответ: Если известны масса тела и его объём, можно ли опреде??ить плотность тела? А) нет, необходимо знать вещество, из которого оно состоит Б) нет, необходимо знать ещё скорость движения тела В) да, данных достаточно для определения плотность вещества Г) нет, ещё необходимо знать, в каком состоянии находится вещество, из которого состоит тело, - в жидком или газообразном

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