СРОЧНО! СТИХ НАДО! Напишите стих про мир, типо, "Да будет мир на всей земле и так далее" 20 пунктов!

Другие предметы

СРОЧНО! СТИХ НАДО! Напишите стих про мир, типо, "Да будет мир на всей земле и так далее" 20 пунктов!

Автор: Гость