СРОЧНО! СТИХ НАДО! Напишите стих про мир, типо, "Да будет мир на всей земле и так далее" 20 пунктов!
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СРОЧНО! СТИХ НАДО! Напишите стих про мир, типо, "Да будет мир на всей земле и так далее" 20 пунктов!
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