В чому полягають причини холоднокровності риб

Биология
В чому полягають причини холоднокровності риб
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Холоднокровных так же называют пойкилотермными..т.е это те животные, температура тела которых зависит от окружающей среды. Из этого можно сделать вывод.. среда обитания рыб вода, а она значительно холоднее ,чем наземная. Следовательно среда обитания непосредственно действует на температуру тела рыбы
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