Укажите вариант, в котором неверно определен способ словообразования : 1. Перекрасить - приставочный 2. Болезнь - суффиксальный 3. Назубок - приставочно-суффиксальный 4. Драматично - бессуфиксный
Русский язык
Укажите вариант, в котором неверно определен способ словообразования : 1. Перекрасить - приставочный 2. Болезнь - суффиксальный 3. Назубок - приставочно-суффиксальный 4. Драматично - бессуфиксный
Ответ(ы):
Гость:
Думаю вариант 2. Болезнь...
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