Преобразуйте вырожение в многочлен : (а +1)^2 + 2(а + 1) - 3(а - 1)(а + 1) 3 - 2(5- x)(x - 5) - 2(5 + x)^2
Математика
Преобразуйте вырожение в многочлен : (а +1)^2 + 2(а + 1) - 3(а - 1)(а + 1) 3 - 2(5- x)(x - 5) - 2(5 + x)^2
Ответ(ы):
Гость:
4 а (в квадрате) -4а+1 9 в(в квадрате)+12в+4 а(в квадрате)-6аб+9 б(во второй) 0,25 с(во второй)+2см+4 м(во второй)
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