3. Вставь пропущенные числа : 1) ... т ... кг поделить на 5 = 7ц 33 кг 2) ... м ... мм * 3 = 963 м 9 ??м 3) ... ч ... мин - 4 ч 32 мин = 240 сек

Математика

3. Вставь пропущенные числа : 1) ... т ... кг поделить на 5 = 7ц 33 кг 2) ... м ... мм * 3 = 963 м 9 ??м 3) ... ч ... мин - 4 ч 32 мин = 240 сек

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