3. Вставь пропущенные числа : 1) ... т ... кг поделить на 5 = 7ц 33 кг 2) ... м ... мм * 3 = 963 м 9 ??м 3) ... ч ... мин - 4 ч 32 мин = 240 сек
Математика
3. Вставь пропущенные числа : 1) ... т ... кг поделить на 5 = 7ц 33 кг 2) ... м ... мм * 3 = 963 м 9 ??м 3) ... ч ... мин - 4 ч 32 мин = 240 сек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)7ц 33кг *5=36 ц 65 кг 2)963 м 9 см : 3=321 м 3 см 3)240 сек=4 мин 4ч 32 мин+4 мин= 4 ч 36 мин
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