3 задача, помогите, пожалуйста)

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Итак. двуликая потому что в муравьиной кислоте как бы присутствует альдегидная группа, но это кислота лакмус - в красный цвет, что обусловлено ее кислотными свойствами . вот уравнение диссоциации НCOOH <-> НCOO- + Н + серебряное зеркало я не знаю как в школе пишут, точнее забыл уже. по-хорошему пишется вот так : НСООН + 2[Ag(NH3)2]OH -> 2Ag + (NH4)2CO3 + 2NH 3 + H 2O применение в пищевой промышленности и дезинсекции, так же в медицине, она нашла потому, что о на замедляет развитие патогенной среды и плесеней