3 задание срочно помогите

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3 задание срочно помогите
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1 - 2 - 3 an 4 - 5 the 6 a, the 7 - , - 9. The, the 10. The 11. The
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